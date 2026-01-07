Legambiente lancia una petizione | Frosinone si doti di un Piano di Adattamento Climatico
Legambiente ha avviato una petizione per chiedere a Frosinone l’adozione di un Piano di Adattamento Climatico. La città, come molte altre, sta affrontando gli impatti crescenti del cambiamento climatico, che incidono sulla salute e sulla sicurezza della comunità. L’iniziativa mira a sensibilizzare le istituzioni sull’importanza di pianificare interventi concreti per tutelare il territorio e i cittadini.
Negli ultimi anni Frosinone sta sperimentando in modo sempre più evidente gli effetti del cambiamento climatico, con conseguenze rilevanti sulla salute pubblica e sulla sicurezza del territorio. Ondate di calore estreme, eventi meteorologici violenti, rischio idrogeologico e periodi di siccità. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
