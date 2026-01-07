L' eccellenza corale mondiale arriva a Chiavenna

L’eccellenza musicale internazionale arriva a Chiavenna. Venerdì 16 gennaio alle 21, nella chiesa di San Lorenzo, si terrà il concerto dei Voices8, gruppo vocale britannico riconosciuto a livello mondiale per la qualità delle esecuzioni a cappella. Un’occasione per ascoltare un ensemble di fama internazionale in un contesto suggestivo e raccolto, offrendo un momento di cultura e musica di alto livello alla comunità locale.

Un evento di portata internazionale si appresta a illuminare il cuore della Valchiavenna. Venerdì 16 gennaio, alle ore 21, la suggestiva cornice della chiesa di San Lorenzo a Chiavenna ospiterà i Voices8, il gruppo vocale britannico acclamato a livello globale come la formazione "a cappella" più. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

