L' eccellenza corale mondiale arriva a Chiavenna
L’eccellenza musicale internazionale arriva a Chiavenna. Venerdì 16 gennaio alle 21, nella chiesa di San Lorenzo, si terrà il concerto dei Voices8, gruppo vocale britannico riconosciuto a livello mondiale per la qualità delle esecuzioni a cappella. Un’occasione per ascoltare un ensemble di fama internazionale in un contesto suggestivo e raccolto, offrendo un momento di cultura e musica di alto livello alla comunità locale.
Un evento di portata internazionale si appresta a illuminare il cuore della Valchiavenna. Venerdì 16 gennaio, alle ore 21, la suggestiva cornice della chiesa di San Lorenzo a Chiavenna ospiterà i Voices8, il gruppo vocale britannico acclamato a livello globale come la formazione "a cappella" più. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Leggi anche: Moto, Bozzetti (Ffm): “Eicma eccellenza mondiale e motore di sviluppo”
Leggi anche: Il nuovo laboratorio antidoping pronto per Milano Cortina: "È un’eccellenza mondiale"
I VOCES8 portano l’eccellenza corale mondiale a Chiavenna.
Oggi – Domenica 28 dicembre, ore 18:00 Museo Sa Corona Arrùbia “Voci nella Corona: la forza della coralità” Vi aspettiamo per una serata dedicata alla magia del canto corale, ponte tra tradizione e spiritualità. Protagonisti due ensemble d’eccellenza: - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.