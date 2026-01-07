Le star insegnano | ecco su quale abbigliamento e quali accessori puntare per tornare in palestra con nuovo sprint

A gennaio, il mese dei nuovi inizi, tornare in palestra rappresenta un passo importante per molti. Le star ci mostrano come scegliere abbigliamento e accessori pratici e funzionali per un ritorno all’attività fisica con più motivazione. In questa guida, scoprirai i dettagli utili per aggiornare il guardaroba sportivo, unendo comfort e stile, e affrontare con serenità il rientro in palestra dopo le festività.

G ennaio, mese di buoni propositi. E una volta archiviate le Feste, torna il fatidico diktat: back to gym. La remise en forme, in questo momento dell’anno, suona come una necessità (anche se, spesso, non lo è). Per ritrovare la giusta motivazione e mettere a tacere i sensi di colpa, l’outfit da palestra fornisce un valido aiuto.  Leggings attillati o joggers oversize? Il look da palestra parla di te X Leggi anche › Naomi Watts rivela il suo allenamento preferito e come non annoiarsi in palestra La missione, vedersi bene e sentirsi meglio. Provando un nuovo allenamento in voga come il Lagree, ultimo stadio del pilates, sudando sette camicie ad Hyrox perché il crossfit ormai è superato, o rilassando i muscoli alla classica lezione di hatha yoga della domenica: ecco su quale abbigliamento ( e quali accessori) puntare per correre a lezione con uno sprint in più. 🔗 Leggi su Iodonna.it

