Le spiagge di novembre | alla Posta Vecchia il racconto musicale di Salvatore La Carrubba

“Le spiagge di novembre” è il titolo del concerto-racconto di Salvatore La Carrubba in programma al teatro della Posta Vecchia di Agrigento in programma venerdì 9 gennaio alle 19:30. Un viaggio musicale e narrativo, raccontato da Simona Carisi, costruito attorno alle sue canzoni che prende il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

