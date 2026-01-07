Le spiagge di novembre | alla Posta Vecchia il racconto musicale di Salvatore La Carrubba
“Le spiagge di novembre” è il titolo del concerto-racconto di Salvatore La Carrubba in programma al teatro della Posta Vecchia di Agrigento in programma venerdì 9 gennaio alle 19:30. Un viaggio musicale e narrativo, raccontato da Simona Carisi, costruito attorno alle sue canzoni che prende il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
