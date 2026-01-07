Le remaster di Fallout 3 e New Vegas sono in sviluppo e saranno simili a Oblivion Remastered?

Le remaster di Fallout 3 e New Vegas sono attualmente in fase di sviluppo e si preannunciano come aggiornamenti visivi e tecnici rispetto alle versioni originali. Sebbene non siano state ancora ufficialmente dettagliate, si ipotizza che possano seguire un approccio simile a quello di Oblivion Remastered, migliorando grafica e gameplay senza alterarne profondamente il contenuto. Le voci si intensificano, alimentate dall’interesse crescente verso i capitoli storici della serie, rilanciato anche dal successo televisivo.

Da tempo circolano voci su un ritorno dei capitoli storici di Fallout, alimentate dal rinnovato interesse del pubblico dopo il successo della serie TV di Prime Video. Ora nuove indiscrezioni suggeriscono che Fallout 3 e Fallout: New Vegas siano effettivamente in lavorazione in forma rimasterizzata. Le due remaster seguirebbero una linea simile a quella già vista con The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, con Bethesda che si sarebbe posta l'obiettivo di modernizzare i giochi ma senza alterarne l'identità originale. Al momento, tuttavia, non esiste ancora un annuncio ufficiale. Secondo quanto riportato da Jez Corden di Windows Central, entrambi i titoli riceverebbero una revisione tecnica profonda.

