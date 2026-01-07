Le reazioni politiche Salvini | 1.500 vigilantes Oggi sciopero dei ferrovieri

Le recenti reazioni politiche si concentrano sulla sicurezza nei trasporti, con Salvini che annuncia l’impiego di 1.500 vigilantes e i ferrovieri in sciopero. Il tema centrale riguarda l’aumento delle aggressioni e delle denunce nel settore ferroviario, evidenziando la preoccupazione per la tutela di lavoratori e utenti. I dati disponibili mostrano una problematica che richiede risposte concrete per garantire un ambiente più sicuro nelle stazioni e sui treni.

La levata di scudi è in nome della sicurezza. Il coro, univoco, vuol dire basta a una violenza che, anche nelle stazioni e a bordo dei treni, continua a trovare terreno fertile: più di 800 le denunce nel 2023 e 2024 (rispettivamente 427 e 381) guardando alle aggressioni al personale ferroviario, secondo i dati di Fs Security, in attesa dei numeri per il 2025. Così le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Af) hanno indetto uno sciopero per oggi in Emilia-Romagna, dalle 9 alle 17, senza treni regionali garantiti. È previsto anche un presidio davanti alla stazione di Bologna, con la deposizione di un fiore per Alessandro Ambrosio, ed è stato chiesto un incontro in prefettura.

