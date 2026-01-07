Le prime nozze si terranno nella nuova King’s Hall di Dumfries House, in Scozia, dopo l’estate 2027. Il progetto, promosso da re Carlo, mira a sostenere finanziariamente la dimora reale e la King’s Foundation, un’ente dedicato a progetti educativi e giovanili. Questo intervento rappresenta un investimento importante per preservare un patrimonio storico e promuovere iniziative a favore dei giovani.

R e Carlo è soddisfatto. Il suo nuovo, ambizioso progetto non solo incrementerà le casse della Corona, ma andrà anche a finanziare il mantenimento dell’intera Dumfries House, una delle sue dimore reali più belle, oltre che quartier generale della King’s Foundation, la charity educativa e imprenditoriale del re, dedicata ai giovani. A partire da luglio 2027, la nuovissima King’s Hall – un lussuoso spazio per eventi, attualmente in fase di costruzione in un angolo idilliaco della tenuta scozzese – potrà ospitare anche cerimonie nuziali. Ma bisogna sbrigarsi: già all’annuncio, la dimora è stata subito inondata di richieste telefoniche e online. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le prime nozze saranno celebrate nella nuovissima King’s Hall di re Carlo a Dumfries House, in Scozia. Ma non prima dell’estate 2027

