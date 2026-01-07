Le prime nozze saranno celebrate nella nuovissima King’s Hall di re Carlo a Dumfries House in Scozia Ma non prima dell’estate 2027
Le prime nozze si terranno nella nuova King’s Hall di Dumfries House, in Scozia, dopo l’estate 2027. Il progetto, promosso da re Carlo, mira a sostenere finanziariamente la dimora reale e la King’s Foundation, un’ente dedicato a progetti educativi e giovanili. Questo intervento rappresenta un investimento importante per preservare un patrimonio storico e promuovere iniziative a favore dei giovani.
R e Carlo è soddisfatto. Il suo nuovo, ambizioso progetto non solo incrementerà le casse della Corona, ma andrà anche a finanziare il mantenimento dell’intera Dumfries House, una delle sue dimore reali più belle, oltre che quartier generale della King’s Foundation, la charity educativa e imprenditoriale del re, dedicata ai giovani. A partire da luglio 2027, la nuovissima King’s Hall – un lussuoso spazio per eventi, attualmente in fase di costruzione in un angolo idilliaco della tenuta scozzese – potrà ospitare anche cerimonie nuziali. Ma bisogna sbrigarsi: già all’annuncio, la dimora è stata subito inondata di richieste telefoniche e online. 🔗 Leggi su Iodonna.it
