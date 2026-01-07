Le previsioni meteo di oggi 7 gennaio ad Avellino

Le previsioni meteo per oggi, 7 gennaio, ad Avellino indicano cieli prevalentemente nuvolosi o coperti, con deboli piogge durante tutta la giornata. È previsto un accumulo di circa 12 millimetri di pioggia nelle prossime ore, contribuendo a condizioni di umidità e a un clima prevalentemente grigio. Si consiglia di prevedere un abbigliamento adeguato e di monitorare eventuali aggiornamenti delle condizioni atmosferiche.

A Avellino oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 12mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1423m. I venti saranno al mattino.

