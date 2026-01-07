Le polemiche strumentali su Acca Larenzia cancellano le vittime E dimenticano la lezione di Almirante e Berlinguer

La sera del 2 febbraio 1983 Roma sembra una città tranquilla. Sono trascorse poche settimane dalla quinta ricorrenza dell'eccidio di via Acca Larenzia. Le commemorazioni sono avvenute senza polemiche, nel segno del rispetto. In una strada del quartiere Trieste, Paolo Di Nella è intento ad affiggere manifesti assieme a un'altra giovane militante del Fronte della Gioventù. Estremisti di sinistra, che come in troppi altri casi non saranno mai consegnati alla giustizia, lo colpiscono in testa, alle spalle, con un oggetto contundente. Morirà dopo sette giorni di agonia. Un omicidio inutile, profondamente vigliacco, arrivato a tempo ormai scaduto.

