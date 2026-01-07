Durante i periodi di freddo intenso, le persone senza dimora sono particolarmente vulnerabili. I dormitori aperti di giorno rappresentano un'opportunità di rifugio temporaneo, offrendo protezione contro le condizioni atmosferiche avverse. Questa iniziativa mira a sostenere chi si trova in condizioni di precarietà, garantendo un punto di riferimento durante le ore più fredde e contribuendo a ridurre i rischi legati al gelo.

Se temperature prossime allo zero e neve sono condizioni che possono arrecare disagi ai comuni cittadini, c’è una fascia di persone che è ancora più esposta ai rischi del freddo: le più fragili, quelle che non hanno una casa e che in assenza di un posto in dormitorio sono costrette a trascorrere la notte all’aperto. A offrire loro riparo sono i quattro dormitori della città: Re di Girgenti, San Rocco, Via Torre e Santa Teresa, alcuni dei quali si sono attivati per tenere le porte aperte anche nelle ore diurne, viste le temperature estreme. Maria Rosaria Mancini, presidente del dormitorio comunale Re di Girgenti, racconta: "Oggi (ieri, ndr), vista la neve, abbiamo deciso di tenere dentro gli ospiti anche durante il giorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le persone più fragili. Dormitori aperti di giorno: "Rifugio contro il gelo"

