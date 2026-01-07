Le pagelle Alston Junior il conquistatore

Da sport.quotidiano.net 7 gen 2026

Le pagelle di Alston Junior, il protagonista della partita, evidenziano una prova solida e determinante. Vildoza riceve un 7,5 per la sua performance, che include 20 minuti di gioco con buoni numeri offensivi e difensivi. La sua capacità di aprire spazi in fase offensiva e contribuire alla fase difensiva lo rendono una presenza importante per la squadra. Una prestazione che conferma il suo ruolo di elemento chiave nel match.

Vildoza 7,5 (in 20’ 37 da due, 25 da tre, 4 rimbalzi, un recupero, 2 perse e una stoppata subita). Quando parte in palleggio si aprono autostrade. E lui ne approfitta per fare canestro. Morgan 7 (in 23’ 12 da due, 26 da tre, 78 ai liberi, 4 assist, 2 perse). Un primo quarto mostruoso da 13 punti: proiettandolo sui 40 minuti sarebbe 52. Si ferma prima. Alston Junior 8 (in 33’ 47 da due, 26 da tre, 66 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 assist, un recupero, 4 perse, una stoppata data e una subita). Comincia a prendere la scena con una certa continuità. Alla bellezza dei gesti tecnici unisce tanta quantità. Niang 8 (in 28’ 56 da due, 01 da tre, 7 rimbalzi, 2 assist, 2 perse, una stoppata). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

pagelle alston junior conquistatoreLe pagelle. Alston Junior, il conquistatore - Vildoza 7,5 (in 20’ 3/7 da due, 2/5 da tre, 4 rimbalzi, un recupero, 2 perse e una stoppata subita). sport.quotidiano.net

Le pagelle. Alston Junior perfetto al tiro - Vildoza 7,5 (in 22’ 4/5 da due, 0/2 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, 5 recuperi, 4 assist). ilrestodelcarlino.it

Le pagelle dei bianconeri. Triple pesantissime per Alston Jr - Vildoza 6 (in 21’ 0/1 da due, 0/4 da tre, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata, una persa, 3 assist). ilrestodelcarlino.it

