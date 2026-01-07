Le pagelle Alston Junior il conquistatore

Le pagelle di Alston Junior, il protagonista della partita, evidenziano una prova solida e determinante. Vildoza riceve un 7,5 per la sua performance, che include 20 minuti di gioco con buoni numeri offensivi e difensivi. La sua capacità di aprire spazi in fase offensiva e contribuire alla fase difensiva lo rendono una presenza importante per la squadra. Una prestazione che conferma il suo ruolo di elemento chiave nel match.

Vildoza 7,5 (in 20' 37 da due, 25 da tre, 4 rimbalzi, un recupero, 2 perse e una stoppata subita). Quando parte in palleggio si aprono autostrade. E lui ne approfitta per fare canestro. Morgan 7 (in 23' 12 da due, 26 da tre, 78 ai liberi, 4 assist, 2 perse). Un primo quarto mostruoso da 13 punti: proiettandolo sui 40 minuti sarebbe 52. Si ferma prima. Alston Junior 8 (in 33' 47 da due, 26 da tre, 66 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 assist, un recupero, 4 perse, una stoppata data e una subita). Comincia a prendere la scena con una certa continuità. Alla bellezza dei gesti tecnici unisce tanta quantità. Niang 8 (in 28' 56 da due, 01 da tre, 7 rimbalzi, 2 assist, 2 perse, una stoppata).

Le pagelle. Alston Junior perfetto al tiro - Vildoza 7,5 (in 22’ 4/5 da due, 0/2 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, 5 recuperi, 4 assist). ilrestodelcarlino.it

Le pagelle dei bianconeri. Triple pesantissime per Alston Jr - Vildoza 6 (in 21’ 0/1 da due, 0/4 da tre, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata, una persa, 3 assist). ilrestodelcarlino.it

LE PAGELLE DEL DERBY Hackett la scintilla Virtus, poi i punti di Morgan e Alston. Per l'Olimpia c'è Nebo e poco altro: Milano si ferma ed esce dalla partita. Tra il nervosismo di Shields e Guduric, le palle perse del serbo, e un Brooks assente. x.com

