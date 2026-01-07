Le mani di Trump sul mercato mondiale del petrolio E l’Europa sta a guardare

Le decisioni di Donald Trump nel mercato petrolifero hanno avuto ripercussioni globali, influenzando anche l’Europa. La posizione politica dell’Unione Europea su questioni internazionali si riflette spesso in una linea di equilibrio e attesa, simile a quella descritta durante l’epoca Veltroni. Questa dinamica evidenzia come le scelte esterne possano incidere sugli equilibri economici e politici del Vecchio Continente.

Ma anche. Il posizionamento politico dell’Unione Europea rispetto alle grandi questioni internazionali può essere ben riassunto in quello che, alla nascita del Partito democratico, veniva citato come un tormentone veltroniano. Non ha fatto eccezione l’ultima spedizione americana, quella che ha portato al rapimento di Nicolas Maduro e alla trasformazione del Venezuela in un protettorato americano. Il comunicato Ue redatto dall’ineffabile Kaja Kallas (e firmato da 26 Paesi su 27, unica eccezione l’Ungheria che lo giudicava – incredibilmente – troppo severo) è stato un capolavoro di ma-anchismo: si chiede “calma e moderazione a tutti i protagonisti” (dopo mesi di blocco navale e bombardamenti), si stabilisce che Maduro “mancava della legittimità di un presidente democraticamente eletto” ma che occorre “una pacifica transizione alla democrazia”, si ribadisce che “è una priorità combattere il traffico internazionale di droga” ma che bisogna farlo “nel pieno rispetto dei principi dell’integrità territoriale e della sovranità”. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Le mani di Trump sul mercato mondiale del petrolio. E l’Europa sta a guardare Leggi anche: Donald Trump vuole mettere le mani sul petrolio del Venezuela Leggi anche: Donald Trump, i piani per «defenestrare» Nicolas Maduro e mettere le mani sul petrolio del Venezuela Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Le mani USA sul petrolio del Venezuela; Le mani di Trump sul petrolio venezuelano. Sarà un “buon affare”? I precedenti in Iran, Iraq e Libia; Ecco perché Trump si ispira al manuale di Putin per il Venezuela (e in materia di business); L’imperatore d’Occidente colpisce ancora. Trump vuole il petrolio del Venezuela, come gli USA controlleranno il mercato globale del greggio - L’attacco al Venezuela deciso da Washington avrà un profondo impatto sul mercato globale del petrolio. key4biz.it

Le mani di Trump sul petrolio venezuelano. Sarà un “buon affare”? I precedenti in Iran, Iraq e Libia - Per l’estrazione e il controllo mondiale del petrolio crisi, attentati e guerre hanno punteggiato la storia degli ultimi settant’anni. notizie.tiscali.it

Petrolio, Washington mette le mani sul greggio di Caracas. Pechino insorge • Trump annuncia l’arrivo negli Usa di 50 milioni di barili venezuelani. Pressing su Chevron ed Exxon per investire. Ma Pechino non ci sta x.com

Pisa vs Como tonight "Trump criminale: giù le mani dall'America Latina" - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.