Le lavatrici di Genova | come un ecomostro è diventato un modello edilizio

Le lavatrici di Genova rappresentano un esempio insolito di trasformazione urbana. Spesso associati a elementi di degrado, alcuni di questi edifici sono stati ristrutturati e reinterpretati come modelli di design innovativo. In questa guida, esploreremo come alcune strutture, inizialmente considerate ecomostri, siano diventate parte integrante del patrimonio edilizio della città, contribuendo a ridefinire il paesaggio urbano e il patrimonio architettonico genovese.

Ci sono quartieri o zone in città che diventano iconici, il più delle volte a caratterizzarli sono edifici storici e dalla bellezza inconfondibile, altre invece sono legati a progetti assurdi. Succede, infatti che nonostante alcuni edifici o complessi siano eccessivi proprio questo li porta a.

