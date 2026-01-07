Le lacrime di Landini per il presidente eletto Maduro

Maurizio Landini ha definito Nicolás Maduro “presidente eletto dal popolo” durante una manifestazione della Cgil davanti all’ambasciata americana, per condannare le azioni di Trump contro il governo venezuelano. Le sue parole sono state accompagnate da emozioni visibili, suscitando reazioni diverse nel pubblico e nei media. L’evento ha portato l’attenzione sulle tensioni internazionali e sui riconoscimenti politici in Venezuela.

