Le gatte sopravvivono agli spari Ma ora servono fondi per le cure

Le gatte sopravvivono agli spari, ma necessitano di cure urgenti. Due interventi chirurgici complessi sono stati necessari per rimuovere pallini di piombo ancora presenti nel loro corpo. Ora, è fondamentale raccogliere fondi per garantire le cure e il recupero di queste vite innocenti. Il vostro sostegno può fare la differenza nel loro percorso verso la piena guarigione.

di Gaia Papi Due interventi chirurgici complessi, pallini di piombo ancora nel corpo e una corsa contro il tempo per salvare due vite innocenti. Arriva un aggiornamento importante dal fronte della drammatica vicenda delle gatte ferite a fine anno da colpi d’arma da fuoco, seguita passo dopo passo dall’associazione Lo Scudo di Pan ODV. Anche la seconda gatta vittima degli spari è stata operata e, come confermato dai veterinari, l’intervento si è rivelato particolarmente delicato. A eseguire le operazioni è stato lo staff della clinica VetCare Chimera di Arezzo, che l’associazione ringrazia pubblicamente per la professionalità e l’umanità dimostrate in una situazione estremamente complessa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le gatte sopravvivono agli spari. Ma ora servono fondi per le cure Leggi anche: Zes, record di richieste: ma ora servono più fondi Leggi anche: Spari contro due gatte: scatta la denuncia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Le gatte sopravvivono agli spari. Ma ora servono fondi per le cure. Le gatte sopravvivono agli spari. Ma ora servono fondi per le cure - Un atto di violenza ingiustificabile che chiama alla responsabilità: si cercano ancora i responsa ... lanazione.it

Spari contro due gatte: scatta la denuncia - I felini, uno dei quali gravemente ferito, sono stati soccorsi a Bibbiena.

