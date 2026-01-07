Le feste si chiudono nella bufera Scuole aperte si scaldano i genitori

Nonostante le recenti condizioni meteorologiche avverse, le scuole del Comune di Cesena sono rimaste aperte, garantendo la ripresa delle attività didattiche. Il Sindaco Enzo Lattuca ha confermato che, a seguito del miglioramento delle condizioni di neve, le scuole di ogni ordine e grado sono tornate operative, assicurando continuità educativa e sicurezza per studenti, insegnanti e personale scolastico.

di Luca Ravaglia Il 6 gennaio con la neve e la Befana, il 7 gennaio con la neve e la scuola. Il maltempo di questi giorni non ha inficiato sul calendario didattico legato alla ripresa delle lezioni nel Comune di Cesena, dal momento che fin dal pomeriggio di ieri il sindaco Enzo Lattuca ha comunicato che, con la nevicata in fase di ridimensionamento, gli istituti di ogni ordine e grado sarebbero regolarmente tornati ad accogliere studenti, docenti e personale. La scelta del primo cittadino ha però velocemente generato una serie di proteste da parte di alcune famiglie e insegnanti, che hanno lamentato una situazione ancora complicata da gestire, soprattutto per chi dovrà coprire lunghi tratti.

