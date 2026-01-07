Le chiese tramutate in rifugi e cimiteri Il Natale perso di Gaza
A Gaza, il Natale si distingue per un’atmosfera diversa dal solito. Le chiese sono state trasformate in rifugi e cimiteri, riflettendo la difficile realtà di un territorio segnato da conflitti e distruzione. In questo contesto, il senso di festività si mescola alla preoccupazione e al dolore, rendendo il Natale un momento di riflessione sulla sofferenza e sulla speranza di un futuro migliore.
A Gaza il Natale non arriva carico di gioia come in altre parti del mondo: arriva appesantito dall’odore delle macerie e dal rumore dei bombardamenti continui. In questa striscia di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Le chiese tramutate in rifugi e cimiteri. Il Natale perso di Gaza.
