Le chiese tramutate in rifugi e cimiteri Il Natale perso di Gaza

A Gaza, il Natale si distingue per un’atmosfera diversa dal solito. Le chiese sono state trasformate in rifugi e cimiteri, riflettendo la difficile realtà di un territorio segnato da conflitti e distruzione. In questo contesto, il senso di festività si mescola alla preoccupazione e al dolore, rendendo il Natale un momento di riflessione sulla sofferenza e sulla speranza di un futuro migliore.

