Le celebrity non hanno dubbi | questa è la borsa del 2026

Le celebrità sembrano aver già individuato la borsa che dominerà il 2026. Con un semplice post su Instagram, è emersa quella che potrebbe diventare la nuova it-bag di Chanel. Un elemento da seguire attentamente per capire le tendenze future nel mondo della moda e degli accessori di lusso.

È bastato uno scatto su Instagram per intercettare quella che potrebbe diventare la nuova it-bag Chanel del 2026. Avvistata al braccio di Kylie Jenner e Hailey Bieber, è una maxi tote ad aver già acceso l’attenzione di addetti ai lavori e fashion insider. Non solo perché è destinata a comparire sempre più spesso tra celebrity e street style, definendo già una tendenza, ma anche perché si tratta di uno dei primi accessorio del nuovo corso della Maison sotto la direzione creativa di Matthieu Blazy. Perché tutti parlano di questa nuova borsa Chanel. A far esplodere la curiosità è stata la sua apparizione quasi simultanea sui profili social di Kylie Jenner e Hailey Bieber, due star che ben funzionano come termometro del desiderio contemporaneo. 🔗 Leggi su Amica.it

