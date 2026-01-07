Le cause della morte di Brigitte Bardot svelate dal marito | Era malata di cancro

Il marito di Brigitte Bardot ha recentemente annunciato che l’attrice era affetta da un cancro, senza però fornire dettagli sulla natura della malattia. La notizia chiarisce le cause della sua scomparsa, offrendo una prospettiva più completa sulla sua salute negli ultimi tempi. Questa rivelazione permette di comprendere meglio il contesto degli ultimi anni di vita di Bardot, nota icona del cinema e della moda.

Brigitte Bardot, la causa della morte e la malattia degli ultimi mesi - Brigitte Bardot si è spenta all’età di 91 anni: negli ultimi mesi era stata ricoverata due volte, lottando contro una malattia ... dilei.it

“Brigitte Bardot è morta di cancro, nei momenti di sofferenza fisica le è sfuggito due o tre volte ‘Sono stufa, voglio andarmene…'”: le rivelazioni del marito Bernard ... - In un’intervista a Paris Match Bernard d’Ormale parla della malattia, della sofferenza fisica e degli ultimi giorni dell’attrice, scomparsa il 28 dicembre a 91 anni ... ilfattoquotidiano.it

Addio a Brigitte Bardot, da star mondiale del cinema ad attivista per gli animali

