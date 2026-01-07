Le Befane di Miss Conero al Salesi per far visita ai piccoli ospiti

Le Befane di Miss Conero hanno fatto visita ai piccoli pazienti dell’Ospedale Salesi di Ancona, portando un momento di solidarietà e conforto. L’iniziativa, ormai consolidata, rappresenta un’occasione per regalare un sorriso ai bambini ricoverati, contribuendo a creare un’atmosfera di vicinanza e speranza all’interno della struttura ospedaliera.

ANCONA – Solidarietà, emozione e tanta allegria hanno caratterizzato anche quest’anno la tradizionale visita delle “Befane di Miss Conero” ai piccoli ospiti dell’Ospedale Salesi di Ancona.L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività benefiche legate a Miss Conero, evento di moda e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: L'arrivo di Babbo Natale al "Salesi": strumenti musicali donati ai piccoli pazienti Leggi anche: La Befana dona calze e sorrisi ai piccoli pazienti dell'ospedale Salesi La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Le befane in moto al Salesi: Un po’ di serenità ai bimbi; Le “Befane di Miss Conero” portano sorrisi ai piccoli pazienti del Salesi. Solidarietà, spettacolo e tradizione per i 125 anni delle Patronesse; Notizie del 8 gennaio 2026. C'E' GRANDE ATTESA PER LE BEFANE... IN MOTO E QUELLE DI MISS CONERO! In vista dell'Epifania, che tutte le feste si porta via, segnaliamo due appuntamenti particolarmente attesi dai piccoli pazienti ricoverati al Salesi. Domani mattina, alle ore 9.15 in - facebook.com facebook

