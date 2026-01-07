Le Befane di Miss Conero al Salesi per far visita ai piccoli ospiti

Le Befane di Miss Conero hanno fatto visita ai piccoli pazienti dell’Ospedale Salesi di Ancona, portando un momento di solidarietà e conforto. L’iniziativa, ormai consolidata, rappresenta un’occasione per regalare un sorriso ai bambini ricoverati, contribuendo a creare un’atmosfera di vicinanza e speranza all’interno della struttura ospedaliera.

ANCONA – Solidarietà, emozione e tanta allegria hanno caratterizzato anche quest’anno la tradizionale visita delle “Befane di Miss Conero” ai piccoli ospiti dell’Ospedale Salesi di Ancona.L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività benefiche legate a Miss Conero, evento di moda e. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

