Le Bat-tangenti di sinistra | indagato il presidente della Provincia Lodispoto già mollato dal Pd FdI | Si dimetta

È emerso un nuovo caso di presunte tangenti nella Provincia di Barletta-Andria-Trani, conosciuta come Bat. Il presidente Lodispoto è stato iscritto nel registro degli indagati, dopo essere stato già abbandonato dal Pd. Fratelli d’Italia chiede le sue dimissioni. La vicenda si aggiunge a un quadro di indagini che coinvolge diversi esponenti della politica locale, alimentando attenzione e interrogativi sulla trasparenza amministrativa nella regione.

Nuovo scandalo tangenti a sinistra, stavolta nella Provincia Barletta-Andria-Trani, la cosiddetta Bat. Bernardo Lodispoto, 74 anni, sindaco di Margherita di Savoia, già esponente di spicco del Pd locale, è indagato per concorso in corruzione assieme al suo ex vice Lorenzo Marchio Rossi, 70 anni, ex segretario provinciale del Pd, e al consigliere comunale di Andria Emanuele Sgarra, 64 anni, anche lui fino a poco tempo fa esponente del Pd. Il presunto corruttore sarebbe un imprenditore della zona. Lo scrive La Gazzetta del Mezzogiorno che parla di perquisizioni eseguite nel dicembre scorso da militari della Guardia di finanza su disposizione della Procura di Trani nell'ambito di un'indagine su un appalto che riguarda le strade.

