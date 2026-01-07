Le associazioni incontrano il presidente del Parco dell' Etna | chieste regole condivise e chiare

Le associazioni hanno incontrato il presidente del Parco dell’Etna per discutere di regole condivise e chiare. L’incontro si è svolto presso la sede dell’Ente Parco, coinvolgendo guide ambientali, associazioni di categoria, realtà ambientaliste e volontariato. Un momento di confronto importante per definire linee comuni e promuovere una gestione più efficace e partecipata del territorio.

Un confronto ampio, partecipato e definito da tutti come necessario si è svolto presso la sede dell'Ente Parco dell'Etna, dove per la prima volta si sono ritrovate attorno allo stesso tavolo guide ambientali escursionistiche, associazioni di categoria, realtà ambientaliste e di volontariato che.

