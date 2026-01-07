Le 10 serie tv più viste nella storia di Netflix

Ecco le 10 serie TV più viste nella storia di Netflix. A circa una settimana dalla release dell’episodio finale di Stranger Things 5, questa serie si è aggiunta alla classifica, confermando il suo successo. Analizziamo le produzioni che hanno conquistato il pubblico nel tempo, offrendo uno sguardo alle preferenze degli spettatori e alle tendenze della piattaforma di streaming.

A circa una settimana dall’uscita dell’ episodio finale, Stranger Things 5 è già entrata tra le 10 serie televisive in lingua inglese più viste di sempre su Netflix. L’ultima stagione del fenomeno mondiale ideato dai fratelli Matt e Ross Duffer ha totalizzato infatti 105,7 milioni di visualizzazioni, posizionandosi al nono posto della classifica di tutti i tempi misurata sulle prime 13 settimane di distribuzione in streaming. Con 1,099 miliardi di ore trascorse dagli utenti davanti allo schermo, è già terza in questa speciale chart dietro solo alla prima stagione di Mercoledì, tuttavia più breve in termini di durata complessiva degli episodi, e a Stranger Things 4, che vanta una runtime maggiore. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Le 10 serie tv più viste nella storia di Netflix Leggi anche: Mrs Playmen 2 si farà? Le possibilità sul prosieguo della serie Netflix tra le più viste Leggi anche: Piper Fiction Fest 2025, le fiction 2025 più viste, media ascolti tv: la classifica completa e i premi delle serie tv più guardate Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Le serie TV più attese del 2026 tra ritorni e novità; Fallout è ancora la serie più strana della tv; Stranger Things i 10 momenti più scioccanti; Pronostico Sassuolo-Parma | non vincono un derby da più di 10 anni. Le 10 serie TV più viste della settimana di Capodanno: le fiction lottano contro Stranger Things - Che inizio dell’anno sarebbe senza qualche coinvolgente serie tv da guardare? libero.it

Le 10 migliori Serie TV del 2025 [LISTA] - Ecco la personale classifica della redazione de LaScimmiaPensa delle migliori serie TV arrivate in Italia nel 2025 ... lascimmiapensa.com

Le 10 serie tv più belle in uscita a gennaio 2026 su Netflix, Disney+, Sky, HBO Max - Ecco le serie tv più belle in uscita a gennaio 2026 su Netflix, Disney+, Sky, HBO Max, Paramount+, Apple TV ... iconmagazine.it

Le 10 migliori serie TV Netflix da guardare subito! 2025

JustWatch ha rivelato i film e le serie TV più viste in Italia nell’ultima settimana, dove a guidare la classifica troviamo Stranger Things e Wake Up Dead Man – Knives Out. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.