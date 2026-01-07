Le 10 serie tv più viste nella storia di Netflix

Ecco le 10 serie TV più viste nella storia di Netflix. A circa una settimana dalla release dell’episodio finale di Stranger Things 5, questa serie si è aggiunta alla classifica, confermando il suo successo. Analizziamo le produzioni che hanno conquistato il pubblico nel tempo, offrendo uno sguardo alle preferenze degli spettatori e alle tendenze della piattaforma di streaming.

A circa una settimana dall’uscita dell’ episodio finale, Stranger Things 5 è già entrata tra le 10 serie televisive in lingua inglese più viste di sempre su Netflix. L’ultima stagione del fenomeno mondiale ideato dai fratelli Matt e Ross Duffer ha totalizzato infatti 105,7 milioni di visualizzazioni, posizionandosi al nono posto della classifica di tutti i tempi misurata sulle prime 13 settimane di distribuzione in streaming. Con 1,099 miliardi di ore trascorse dagli utenti davanti allo schermo, è già terza in questa speciale chart dietro solo alla prima stagione di Mercoledì, tuttavia più breve in termini di durata complessiva degli episodi, e a Stranger Things 4, che vanta una runtime maggiore. 🔗 Leggi su Lettera43.it

