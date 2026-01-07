Lazio Ratkov è sbarcato nella Capitale per visite e firma | VIDEO CMIT

La Lazio ha ufficialmente accolto Ratkov, nuovo attaccante arrivato dopo 399 giorni. La firma del contratto è stata completata durante una visita presso la sede del club, segnando un importante passo per la squadra in vista della stagione. Ratkov prende il posto di Castellanos, ceduto al West Ham, e si prepara a contribuire alla rosa biancoceleste con determinazione e professionalità.

Nuovo acquisto del club biancoceleste dopo 399 giorni La Lazio ha un nuovo bomber, il sostituto di Castellanos ceduto al West Ham per circa 30 milioni. Si tratta di Petar Ratkov, strappato al Salisburgo per circa 1314 milioni di euro. Lazio, Ratkov è sbarcato nella Capitale per visite e firma – Calciomercato.it Il 22enne serbo è appena atterrato a Fiumicino per le visite mediche e la firma sul contratto. Dopo 399 giorni, sbarca di nuovo a Roma un acquisto della #Lazio: ecco Petar #Ratkov dal Salisburgo E c’è anche un. disturbatore romanista @calciomercatoit pic.twitter.comtaHCs37Uiu — Francesco Iucca (@francescoiucca) January 7, 2026 Un metro e novantatré di altezza, Ratkov lascia il Salisburgo dopo tre anni in cui ha collezionato 99 presenze e messo a segno 22 gol, di cui 12 nella stagione in corso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Lazio, Ratkov è sbarcato nella Capitale per visite e firma | VIDEO CM.IT Leggi anche: Prima pagina Tuttosport: “Lazio, Maldini e Ratkov” Leggi anche: DIRETTA | Tutte le notizie di giovedì 30 ottobre: Spalletti alla Continassa per la firma con la Juve (VIDEO CM.IT) La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. L'arrivo di Ratkov nella Capitale: le immagini dello sbarco - Inizia ufficialmente l'avventura in biancoceleste per Petar Ratkov: il classe 2003 si prepara a vestire la maglia biancoceleste dopo ... laziopress.it

Lazio-Ratkov: posticipato lo sbarco di oggi nella capitale - Questo era il pensiero che assillava un pò l'ambiente Lazio e sicuramente anche Maurizio Sarri che in fase offensiva era rimasto scoperto dopo la partenza ... laziopress.it

Lazio, ecco Ratkov: l’attaccante è arrivato a Fiumicino – FOTO - L'attaccante serbo è arrivato nella Capitale, è pronto a cominciare la sua nuova avventura con la Lazio: ecco la prima foto in biancoceleste ... msn.com

Lazio-Fiorentina: l’ultima di Guendo e la prima di Ratkov. Per il serbo sbarco e stadio - facebook.com facebook

Lazio-Fiorentina: l’ultima di Guendo e la prima di Ratkov. Per il serbo sbarco e stadio x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.