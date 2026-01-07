Lazio ospedali al collasso | 45 ambulanze ferme nei parcheggi con i malati in barella non c'erano letti

La situazione nei pronto soccorso del Lazio è critica, con numerose ambulanze ferme e pazienti in attesa di assistenza da ore. I sindacati denunciano un grave collasso, causato da carenze di personale e strutture sovraccariche, mettendo a rischio il diritto alla salute dei cittadini. Una realtà che richiede interventi immediati per garantire un’assistenza efficace e tempestiva.

Lazio. Lavra (Cimo): “Il pronto soccorso del San Camillo è al collasso” - “Mancano medici, infermieri e posti letto, chiediamo un incontro urgente”, questo l’allarme lanciato dal segretario della Cimo- quotidianosanita.it

Ospedali religiosi al collasso. Blocco attività ambulatoriali dal 6 dicembre. A rischio 800 lavoratori - Blocco delle visite specialistiche e delle attività ambulatoriali per gli ospedali classificati gestiti da enti e congregazioni religiose nel Lazio dal 6 dicembre. quotidianosanita.it

LABORATORI PER BAMBIN E BIOMERCATO Domani sabato 3 gennaio dalle 10 al Giardino Liberato, oltre al consueto Biomercato in Certosa ci saranno anche i COMICI CAMICI, clown dottori attivi negli ospedali del Lazio, che faranno tante belle - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.