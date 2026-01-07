Lazio mercato in fermento | in chiusura Kenneth Taylor dall’Ajax per circa 15 milioni

La Lazio sta finalizzando l’acquisto di Kenneth Taylor dall’Ajax, con una trattativa valutata intorno ai 15 milioni di euro. Il club biancoceleste punta a rafforzare il reparto mediano, contribuendo a consolidare la rosa per la prossima stagione. La trattativa sembra ormai in dirittura d’arrivo, segnando un passo importante nel mercato in fermento dei biancocelesti.

La Lazio accelera sul mercato e prepara un colpo in mediana: il club biancoceleste è in chiusura per Kenneth Taylor, centrocampista olandese dell’Ajax, per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. L’operazione si inserisce in una fase di forte attivazione della società, che sta lavorando per ridisegnare l’organico e dare nuove soluzioni tecniche al centrocampo. Un innesto dopo le cessioni: la Lazio rilancia. Dopo alcune uscite importanti, la Lazio ha intensificato i contatti in entrata. L’obiettivo è chiaro: mantenere competitività e aggiungere energie nuove in un reparto chiave come quello centrale, soprattutto in vista del prosieguo della stagione e degli impegni ravvicinati. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Lazio, mercato in fermento: in chiusura Kenneth Taylor dall’Ajax per circa 15 milioni Leggi anche: Lazio, il dopo Guendouzi è già scritto: pronto l’affondo su Kenneth Taylor Leggi anche: Taylor alla Lazio: Lotito tratta con l'Ajax per il post Guendouzi La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Insigne: accordo con la Lazio, mercato in fermento; Il mercato rossoblù in fermento. Fabbian-Lazio, discorsi già avviati. Come sostituto può arrivare Fazzini; Guendouzi può lasciare la Lazio: accordo in via di definizione col Fenerbahce, le cifre dell'affare; Fermento Lazio – Via Tavares: in lizza a sinistra Parisi, Valeri e Martin. Il mercato rossoblù in fermento. Fabbian-Lazio, discorsi già avviati. Come sostituto può arrivare Fazzini - Ieri primo contatto con i biancocelesti, ma la distanza è grande: il Bologna chiede 15 milioni per l’azzurrino. msn.com

Lazio, Guendouzi può salutare: la situazione sull’offerta e la cessione - Matteo Guendouzi è diventato l'obiettivo del Fenerbahce che ha offerto una cifra importante sia al giocatore che alla Lazio ... calciomercato.it

Sarri: 'Mercato chiuso? avrei lasciato altre società, la Lazio no' - Una società che mi fa firmare il contratto e poi mi dice che ha il mercato chiuso l'avrei abbandonata. ansa.it

‘QUELLI CHE…’ – Mercato Lazio, Cardone: “Guendouzi giocherà nonostante la cessione, Fabbian è il sostituto. E su Toth…” (AUDIO) - facebook.com facebook

Le prime operazioni del mercato libero della Lazio sono due cessioni. Tre, con quella di Tchaouna. In arrivo, finora, solo carneadi e/o futuribili. Intanto, a Narnia, Lotito sta sbugiardando chi parlava delle difficoltà di bilancio del club e delle plusvalenze da fare x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.