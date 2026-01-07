Lazio-Fiorentina un big match lontano dalla vetta Dove vederlo in tv e probabili formazioni
Lazio-Fiorentina è un incontro importante ma lontano dalla vetta della classifica. Per seguire la partita in tv, consultate le emittenti sportive di riferimento. Le formazioni probabili e gli aggiornamenti sono disponibili sui siti ufficiali e sui canali di informazione sportiva. Entrambe le squadre cercano conferme dopo un avvio di stagione deludente, con l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica e tornare a competere ai livelli attesi.
Roma 6 gennaio 2026 - Deluse dallo scorso campionato, l'obiettivo di quest'anno era migliorare quanto ottenuto un campionato fa, ma al momento entrambe si sono dovute scontrare con una realtà ben diversa. La Lazio di Baroni fu beffata all'ultimo dopo una grande stagione, a festeggiare fu invece la Fiorentina con un sesto posto che le è valsa la quarta qualificazione consecutiva in Conference League. I fasti dello scorso maggio sono però ben lontani e oggi entrambe sono lontane da quelli che a inizio anno erano gli obiettivi dichiarati. Per questo i tre punti dello stadio Olimpico possono avere un peso specifico elevatissimo per ambizioni e paure di entrambe le squadre.
