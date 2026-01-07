Lazio-Fiorentina è un incontro importante ma lontano dalla vetta della classifica. Per seguire la partita in tv, consultate le emittenti sportive di riferimento. Le formazioni probabili e gli aggiornamenti sono disponibili sui siti ufficiali e sui canali di informazione sportiva. Entrambe le squadre cercano conferme dopo un avvio di stagione deludente, con l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica e tornare a competere ai livelli attesi.

Roma 6 gennaio 2026 - Deluse dallo scorso campionato, l'obiettivo di quest'anno era migliorare quanto ottenuto un campionato fa, ma al momento entrambe si sono dovute scontrare con una realtà ben diversa. La Lazio di Baroni fu beffata all'ultimo dopo una grande stagione, a festeggiare fu invece la Fiorentina con un sesto posto che le è valsa la quarta qualificazione consecutiva in Conference League. I fasti dello scorso maggio sono però ben lontani e oggi entrambe sono lontane da quelli che a inizio anno erano gli obiettivi dichiarati. Per questo i tre punti dello stadio Olimpico possono avere un peso specifico elevatissimo per ambizioni e paure di entrambe le squadre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lazio-Fiorentina, un big match lontano dalla vetta. Dove vederlo in tv e probabili formazioni

Leggi anche: Lazio-Milan, big match degli ottavi di Coppa Italia: orario, formazioni e dove vederlo in TV e streaming

Leggi anche: Lazio-Napoli: big match all’Olimpico, probabili formazioni e dove vederla

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Lazio - Fiorentina in Diretta Streaming | IT; Lazio-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche; Serie A, programma e numeri della 18ª giornata: Lazio-Napoli e Atalanta-Roma i primi big match del 2026; Serie A, gli arbitri della 19.a giornata.

Lazio-Fiorentina, un big match lontano dalla vetta. Dove vederlo in tv e probabili formazioni - I capitolini vogliono inserirsi nuovamente nella lotta europea, i toscani a caccia della vittoria per uscire dalla zona rossa ... sport.quotidiano.net