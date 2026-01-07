Lazio-Fiorentina | le probabili formazioni e dove vedere la partita

Mercoledì 7 gennaio alle 20:45, all'Olimpico, si svolge Lazio-Fiorentina, partita valida per la 19ª giornata di Serie A. Di seguito vengono presentate le probabili formazioni e le modalità di visione dell'incontro, offrendo un'analisi chiara e precisa per gli appassionati e gli interessati alla competizione.

Mercoledì 7 gennaio alle ore 20:45 la Lazio all’Olimpico ospiterà la Fiorentina per la 19esima giornata di Serie A. Partita delicata per i biancocelesti reduci dalla sconfitta contro il Napoli e alle prese con tante assenza causa mercato e squalifiche. Calciomercato Lazio 20252026: acquisti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Atalanta-Lazio: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Leggi anche: Lazio-Juventus: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Lazio Fiorentina, le probabili formazioni della partita di Serie A; Lazio-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Lazio-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Isaksen, Guendouzi, Pedro, Kean e Gosens; Lazio-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.

Lazio-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - Fiorentina, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20. tuttosport.com

Probabili formazioni Lazio-Fiorentina: chance per Pedro, la scelta su Gosens e Kean - Le possibili scelte di Sarri e Vanoli per il match della 19^ giornata di Serie A ... fantamaster.it

Lazio-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - I biancocelesti ospitano oggi, mercoledì 7 gennaio, la Fiorentina - msn.com