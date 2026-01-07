Lazio-Fiorentina le formazioni ufficiali Kean in panchina Diretta

Ecco le formazioni ufficiali di Lazio-Fiorentina, valida per la giornata di oggi. Kean è in panchina, mentre le due squadre cercano di proseguire il percorso di crescita e miglioramento. La partita rappresenta un momento importante per entrambe, con obiettivi di continuità e stabilità nei risultati. La diretta sarà disponibile per seguire in tempo reale l’andamento del match.

Roma, 7 gennaio 2026 – Dopo il prezioso successo sulla Cremonese (il secondo in campionato, il primo del 2026) la Fiorentina stasera con la Lazio cerca di dare continuità alle prestazioni e (soprattutto) ai risultati. La lunga e impervia strada verso la salvezza della formazione di Vanoli passa anche dalla sfida di stasera contro la squadra di Sarri.

