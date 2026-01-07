Lazio ecco il secondo colpo | il sostituto di Guendouzi dall’Olanda

La Lazio si prepara a rinforzare il centrocampo con un nuovo acquisto dall’Olanda. Dopo aver concluso il primo trasferimento, il club sta lavorando al sostituto di Guendouzi, con il nome di un elemento chiave dell’Ajax come candidato principale. Il direttore sportivo Fabiani sta seguendo da vicino questa operazione, che potrebbe rappresentare un passo importante per la rosa biancoceleste in vista della prossima stagione.

Il ds Fabiani sta lavorando per il centrocampo e il candidato principale sembra essere un perno dell’Ajax La Lazio comincia a macinare. Dopo Ratkov, in arrivo dal Salisburgo per una cifra intorno ai 14 milioni di euro, arriverà anche il sostituto di Matteo Guendouzi, convocato per la partita di oggi ma diretto al Fenerbahce. I turchi stanno spingendo, i biancocelesti hanno aperto e così il calciatore che con Sarri ha un ottimo rapporto ma è pronto a lasciare Formello. La trattativa è spedita, potrebbe chiudersi davvero a breve. Kenneth Taylor (Ansafoto) – calciomercato.it Per questo la società sta lavorando al sostituto, con il tecnico che ne vorrebbe almeno due di centrocampisti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

