Lazio e Fiorentina impattano all'Olimpico tra rigori e polemiche | Pedro fissa il 2-2 dal dischetto

Una partita equilibrata tra Lazio e Fiorentina, terminata 2-2 all'Olimpico. La gara è stata caratterizzata da episodi controversi, tra rigori e interventi del VAR, con Pedro che ha segnato il gol del pareggio nel recupero. Un incontro che ha visto entrambe le squadre impegnate senza un predominio chiaro, lasciando spazio a polemiche e discussioni.

Lazio-Fiorentina 2-2, le pagelle dei biancocelesti: Guendouzi chiude senza lampi (5,5), Isaksen pasticcione (5), gioiello Cataldi (6,5) - A Cataldi (52') rispondono Gosens (56') e Gudmundsson su rigore (89'), pari dal dischetto di Pedro nel recupero. leggo.it

Lazio-Fiorentina 2-2: video, gol e highlights - Tante occasioni per la Lazio già nel primo tempo, ma il vantaggio arriva solo al 52' con Cataldi che triangola e batte De Gea. sport.sky.it

#Lazio 2-2 #Fiorentina : Pedro penalty! #LazioFiorentina #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

Serie A. Il Napoli frena: 2-2 con il Verona. Bologna-Atalanta 0-2. Ora in campo Parma-Inter In campo anche Lazio-Fiorentina e Torino-Udinese Si chiude giovedì con Milan-Genoa alle 20.45 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/marato - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.