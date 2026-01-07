Lazio e Fiorentina impattano all'Olimpico tra rigori e polemiche | Pedro fissa il 2-2 dal dischetto
Una partita equilibrata tra Lazio e Fiorentina, terminata 2-2 all'Olimpico. La gara è stata caratterizzata da episodi controversi, tra rigori e interventi del VAR, con Pedro che ha segnato il gol del pareggio nel recupero. Un incontro che ha visto entrambe le squadre impegnate senza un predominio chiaro, lasciando spazio a polemiche e discussioni.
La Lazio domina e spreca, la Fiorentina risponde colpo su colpo: all'Olimpico finisce 2-2 tra episodi, Var e due rigori nel finale, con Pedro che firma il pareggio in pieno recupero. In serata l'Udinese passa a Torino: gol di Zaniolo ed Ekkelenkamp, poi la reazione granata è tardiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it
