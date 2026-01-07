Lazio e Fiorentina fanno un punto a testa con due rigori nel finale | finisce 2-2 all' Olimpico

La Lazio e la Fiorentina si sono divise la posta in palio all'Olimpico, terminando con un punteggio di 2-2. La partita, conclusa con due rigori nel finale, rappresenta l'ultima gara del girone d'andata di Serie A. Entrambe le squadre hanno mostrato equilibrio e determinazione, portando a casa un punto ciascuna in una sfida caratterizzata da momenti di tensione e continui rovesciamenti di fronte.

La Lazio pareggia 2-2 all'Olimpico contro la Fiorentina, nella sfida che chiude il girone d'andata di Serie A. Ritmi blandi nel primo tempo, la Lazio fa la partita ma non riesce a trovare varchi nel muro difensivo viola. Il match si accende nella ripresa. Al 52' passa in vantaggio la Lazio con un gol di Danilo Cataldi. Dopo quattro minuti trova il pari Robin Gosens. Nel finale succede di tutto, all'89' i viola trovano il vantaggio su rigore con Gudmundsson. All'ultimo respiro arriva il pareggio di Pedro, sempre dagli undici metri. La partita. La Lazio fa la partita contro la Fiorentina che attende e prova a ripartire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lazio e Fiorentina fanno un punto a testa con due rigori nel finale: finisce 2-2 all'Olimpico Leggi anche: Lazio-Fiorentina 2-2: due rigori nel recupero, finale da brividi all’Olimpico Leggi anche: Serie A, Lazio e Cremonese fanno un punto a testa: finisce senza reti all'Olimpico Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Lazio-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Lazio-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv; La Serie A un anno dopo: tre squadre migliorate tantissimo; Serie A, Lazio-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla. Lazio e Fiorentina impattano all’Olimpico tra rigori e polemiche: Pedro fissa il 2-2 dal dischetto - La Lazio domina e spreca, la Fiorentina risponde colpo su colpo: all’Olimpico finisce 2- fanpage.it

Lazio Fiorentina 2-2, pareggio pieno di episodi dubbi. Pedro salva i biancocelesti - Lazio Fiorentina: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la 19a giornata del campionato di Serie A 2025- lazionews24.com

Rigori, polemiche e altalena di gol ed emozioni: Lazio-Fiorentina finsce 2-2 - Due reti bellissime di Cataldi e Gosens sbloccano la gara, poi il rigore dubbio fischiato a Gudm ... msn.com

#Lazio 2-2 #Fiorentina : Pedro penalty! #LazioFiorentina #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com

Serie A. Il Napoli frena: 2-2 con il Verona. Bologna-Atalanta 0-2. Ora in campo Parma-Inter In campo anche Lazio-Fiorentina e Torino-Udinese Si chiude giovedì con Milan-Genoa alle 20.45 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/marato - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.