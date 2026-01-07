L' avviso per affidare l' ex pescheria è illegittimo e privo di trasparenza va annullato | l' accusa dei consiglieri di opposizione

I consiglieri comunali Mario De Lio, Stefano Costa e Damiano hanno presentato un'interrogazione evidenziando che l’avviso pubblico per l’affidamento dell’ex pescheria di via Arniense presenta diverse irregolarità. Secondo i loro rilievi, l’avviso sarebbe illegittimo e privo di trasparenza, richiedendo quindi un intervento urgente per chiarimenti e eventuale annullamento. La questione riguarda aspetti procedurali e di correttezza amministrativa che meritano attenzione.

Una serie di violazioni, snocciolate punto per punto, e la richiesta di avere chiarimenti con urgenza in merito all'avviso pubblico per l'affidamento della ex pescheria di via Arniense: è il contenuto dell'interrogazione presentata dai consiglieri comunali Mario De Lio, Stefano Costa e Damiano.

