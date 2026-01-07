L'avviso del Qatar ai turisti in visita a Milano | Attenzione alla sicurezza proteggere auto e bagagli

Il Consolato Generale del Qatar a Milano ha diffuso un avviso ai turisti, invitandoli a prestare attenzione alla sicurezza durante il soggiorno. Si consiglia di parcheggiare in aree sicure e di proteggere attentamente auto e bagagli, al fine di evitare eventuali rischi. È importante seguire queste indicazioni per garantire un’esperienza tranquilla e senza inconvenienti durante la visita nella città.

