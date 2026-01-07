Lavori sulla Roma-Firenze cambia la circolazione Orte-Fiumicino Aeroporto | quando e come
Dal 9 gennaio al 1° marzo 2026, sulla linea FL1 Orte–Roma–Fiumicino Aeroporto, sono previste modifiche nella circolazione ferroviaria. La modifica si rende necessaria per consentire interventi di manutenzione infrastrutturale tra Poggio Mirteto e Fara Sabina. Queste variazioni influenzeranno il normale passaggio dei treni sulla tratta, garantendo comunque servizi alternativi e aggiornamenti continui per i viaggiatori.
Roma, 7 gennaio 2026 – Dal 9 gennaio al 1° marzo 2026 sono previste modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea FL1 Orte–Roma–Fiumicino Aeroporto a causa di importanti interventi di manutenzione infrastrutturale tra Poggio Mirteto e Fara Sabina. I lavori, programmati da Rete Ferroviaria Italiana, comporteranno variazioni di orario e alcune cancellazioni per i treni del Regionale di Trenitalia. Cantieri sulla Roma-Firenze. Gli interventi riguardano il rinnovo e il risanamento della massicciata ferroviaria lungo un tratto strategico della linea Roma–Firenze. Si tratta di un’opera dal valore complessivo di circa 8,5 milioni di euro, finalizzata a migliorare l’affidabilità e la sicurezza dell’infrastruttura. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi anche: Orte-Fiumicino Aeroporto, cambia la circolazione ferroviaria: quando e come
Leggi anche: Lavori per la fermata Pigneto: modifiche alla circolazione dei treni anche per Fiumicino-Aeroporto
Treni ad alta velocità, 24 e 25 gennaio giorni critici: almeno un'ora in più di viaggio per i lavori al nodo di Firenze; Treni, l’Italia divisa in due un giorno: cavalcavia da rifare. Passeggeri di Frecce e Italo sui bus; Per le ferrovie italiane sarà un nuovo anno di cantieri e disagi; Lavori in ferrovia: treni soppressi (tra cui i Frecciargento per Roma) e tempi più lunghi.
Lavori sulla linea FL1 Roma–Orte, bus sostitutivi e modifiche ai treni fino al 1° marzo - Dal 9 gennaio al 1° marzo 2026, Rete Ferroviaria Italiana (società del Gruppo FS Italiane) eseguirà importanti lavori di manutenzione lungo la linea ferroviaria Roma–Firenze, con interventi di rinnovo ... romatoday.it
Treni, l’Italia divisa in due un giorno: cavalcavia da rifare. Passeggeri di Frecce e Italo sui bus - Dalle 15 del 24 gennaio alle 15 del 25 gennaio, partono i lavori al Ponte al Pino che attraversa quattro binari a Firenze. repubblica.it
Treni ad alta velocità, 24 e 25 gennaio giorni critici: almeno un’ora in più di viaggio per i lavori al nodo di Firenze - Dalle ore 15 del 24 alle ore 15 del 25 gennaio circolazione sospesa tra Firenze Rifredi e Campo di Marte per la sostituzione del cavalcaferrovia stradale «Ponte al Pino»: trasferimenti in autobus tra ... msn.com
Lavori e manutenzioni stradali a Roma sud, tra Ostia, Acilia, Dragoncello e altri quartieri, per tutto gennaio e oltre: cosa cambia per la viabilità stradale - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.