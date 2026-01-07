Lavori sulla Roma-Firenze cambia la circolazione Orte-Fiumicino Aeroporto | quando e come

Dal 9 gennaio al 1° marzo 2026, sulla linea FL1 Orte–Roma–Fiumicino Aeroporto, sono previste modifiche nella circolazione ferroviaria. La modifica si rende necessaria per consentire interventi di manutenzione infrastrutturale tra Poggio Mirteto e Fara Sabina. Queste variazioni influenzeranno il normale passaggio dei treni sulla tratta, garantendo comunque servizi alternativi e aggiornamenti continui per i viaggiatori.

Roma, 7 gennaio 2026 – Dal 9 gennaio al 1° marzo 2026 sono previste modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea FL1 Orte–Roma–Fiumicino Aeroporto a causa di importanti interventi di manutenzione infrastrutturale tra Poggio Mirteto e Fara Sabina. I lavori, programmati da Rete Ferroviaria Italiana, comporteranno variazioni di orario e alcune cancellazioni per i treni del Regionale di Trenitalia. Cantieri sulla Roma-Firenze. Gli interventi riguardano il rinnovo e il risanamento della massicciata ferroviaria lungo un tratto strategico della linea Roma–Firenze. Si tratta di un’opera dal valore complessivo di circa 8,5 milioni di euro, finalizzata a migliorare l’affidabilità e la sicurezza dell’infrastruttura. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Orte-Fiumicino Aeroporto, cambia la circolazione ferroviaria: quando e come

Leggi anche: Lavori per la fermata Pigneto: modifiche alla circolazione dei treni anche per Fiumicino-Aeroporto

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Treni ad alta velocità, 24 e 25 gennaio giorni critici: almeno un'ora in più di viaggio per i lavori al nodo di Firenze; Treni, l’Italia divisa in due un giorno: cavalcavia da rifare. Passeggeri di Frecce e Italo sui bus; Per le ferrovie italiane sarà un nuovo anno di cantieri e disagi; Lavori in ferrovia: treni soppressi (tra cui i Frecciargento per Roma) e tempi più lunghi.

Lavori sulla linea FL1 Roma–Orte, bus sostitutivi e modifiche ai treni fino al 1° marzo - Dal 9 gennaio al 1° marzo 2026, Rete Ferroviaria Italiana (società del Gruppo FS Italiane) eseguirà importanti lavori di manutenzione lungo la linea ferroviaria Roma–Firenze, con interventi di rinnovo ... romatoday.it