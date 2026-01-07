Lavoratori votano sì a turni di 12 ore il caso in una Rsa del livornese | Ma la sicurezza e la salute?

A Suvereto, i dipendenti della Rsa Villa degli Etruschi hanno approvato la modifica dei turni lavorativi, passando a turni di 12 ore. La decisione solleva interrogativi sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, in un settore dove l’equilibrio tra efficienza e benessere resta centrale. È importante monitorare come questa scelta influenzerà la qualità del lavoro e le condizioni di chi opera in strutture assistenziali.

Suvereto, 7 gennaio 2025 – Rsa Villa degli Etruschi, i lavoratori votano sì alla turnazione di 12 ore. "Il voto è sovrano, ma la sicurezza è irrinunciabile " dichiara la Fp Cgil. In relazione alla decisione assunta dalla direzione della rsa Villa degli Etruschi di Suvereto di applicare - a seguito dell'esito di un referendum interno tra i lavoratori - una turnazione di 12 ore al personale Oss, la Fp-Cgil Livorno ha richiesto e ottenuto un incontro con la direzione della rsa. "Voto sovrano, ma..". "Tutto ciò al fine di entrare nel merito della questione e valutarne la compatibilità con i principi di sicurezza, tutela della salute e qualità dell'assistenza.

