Lavoratori addio | la Cgil difende i dittatori

Un sindacalista di Cgil si è presentato a Roma in modo deciso, rivolgendosi a un esule venezuelano e criticando la sua reazione alla caduta di un regime oppressivo. La scena mette in luce le tensioni e le posizioni contrastanti all’interno del mondo del lavoro e del sindacato, sollevando dubbi sulla coerenza e sulle motivazioni di alcune organizzazioni nel contesto politico e sociale attuale.

Un sindacalista tarantolato, sceso in piazza a Roma, spiega con tono minaccioso a un esule venezuelano che sbaglia a esultare per la caduta di chi ha oppresso la sua gente. D’altronde Landini insiste: Maduro è un leader «legittimamente eletto dal popolo». «Sei scappato dal tuo Paese, scappa anche da qua. Vigliacco e traditore». Il sincero democratico della Cgil - inclusivo, pacifista e pure resiliente alle vongole - ha gli occhi fuori dalle orbite mentre aggredisce il ragazzo venezuelano che vorrebbe spiegargli l’assurdità della manifestazione organizzata a Roma a difesa del regime di Nicolás Maduro. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Lavoratori, addio: la Cgil difende i dittatori Leggi anche: Filt Cgil Sicilia e Filt Cgil Catania: SAC, governance in stallo, a rischio la stabilizzazione dei 300 lavoratori della SAC Service Leggi anche: Cgil: La Russa, 'nostalgia per sindacato che pensava a lavoratori' La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Cgil, addio allo storico sindacalista Anselmo Ramponi - La Cgil di Piacenza apprende con profondo cordoglio della scomparsa di Anselmo Ramponi, storico dirigente sindacale. ilpiacenza.it

Meloni: “Io al Quirinale? Mi basta fare la premier”/ “Cgil difende sinistra, non lavoratori. Su genocidio…” - Giorgia Meloni da Bruno Vespa a tutto campo: dalla Cgil a Gaza e Flotilla, dalle accuse di complicità nel genocidio alla Manovra, fino alle voci sul Colle GIORGIA MELONI A TUTTO CAMPO DA BRUNO VESPA ... ilsussidiario.net

L’addio di Cgil Lucca a don Luigi Sonnenfeld, prete operaio e maestro di umanità - "Viareggio e la Versilia perdono un punto di riferimento importantissimo. luccaindiretta.it

Dalla Svizzera senza amore: auguri e addio ai lavoratori della Amom - facebook.com facebook

Contributi INPS ai lavoratori domestici: addio bollettini cartacei, ora si pagano online • Dematerializzazione dei bollettini di pagamento INPS per i contributi dei lavoratori domestici: stop ai moduli cartacei, si passa a PagoPA e App IO. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.