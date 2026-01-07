L’Ausl | Contenzioso con i pediatri nessun procedimento in Cassazione

L’Ausl di Rimini è coinvolta in un contenzioso con i pediatri riguardante il mancato riconoscimento degli assegni individuali ai medici convenzionati, previsto dagli accordi nazionali. A comunicarlo è Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Emilia-Romagna. Attualmente, il procedimento giudiziario è in fase di esame presso la Corte di Cassazione, senza che siano stati avviati procedimenti definitivi o sentenze definitive.

A lanciare l’allarme è stata Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione. "In Emilia-Romagna – le parole di Evangelisti – è in corso un contenzioso giudiziario promosso dai pediatri dell’Ausl di Rimini in merito al mancato riconoscimento degli assegni individuali ai medici convenzionati previsti dagli accordi nazionali, attualmente all’esame della Corte di Cassazione. Una eventuale sentenza sfavorevole potrebbe comportare per la Regione un esborso stimato in oltre 100 milioni". A fare chiarezza sul tema è ora Tiziano Carradori, direttore generale dell’Ausl Romagna. "Corrisponde al vero – premette – che nel giugno del 2023 è stata attivata da alcuni pediatri di libera scelta, in rapporto di convenzione a tempo indeterminato con l’Ausl Romagna e appartenenti ai distretti di Rimini e di Riccione, una controversia davanti al tribunale di Rimini che aveva come oggetto l’illegittimità del blocco dell’"arricchimento" di un fondo contrattuale previsto dall’accordo collettivo nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Ausl: "Contenzioso con i pediatri, nessun procedimento in Cassazione" Leggi anche: Alloggi sociali, la Cassazione chiude il contenzioso dopo oltre 20 anni: prezzo aumentato per i ritardi Leggi anche: Vincitore di concorso al Comune e sotto procedimento per armi decaduto dall'impiego, il ricorso arriva in Cassazione La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. In tre anni a Ravenna da 800 a 1.000 casi seguiti: "Colpa dell’invecchiamento della popolazione". Ora è partito un progetto per 30 pazienti. Mazzoni (Ausl): "Il trattamento nei luoghi di vita". . - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.