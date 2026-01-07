Laura Pausini alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Laura Pausini sarà presente come artista ospite. Un momento che sottolinea l'importanza culturale dell'evento, unendo musica e sport in un contesto internazionale. La sua partecipazione rappresenta un’occasione di valorizzare il patrimonio artistico italiano, in un evento che si preannuncia di grande rilievo per la città e il paese.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 vedrà come guest star Laura Pausini. La cantante romagnola, in procinto di debuttare con il tour mondiale e di pubblicare il nuovo album di cover Io canto 2, sarà presente il 6 febbraio al Meazza di Milano. Al momento, all'appuntamento ci saranno anche Mariah Carey, la regina del Natale, Matilda De Angelis, Pierfrancesco Favino e Sabrina Impacciatore, tre dei volti del cinema italiano noti a livello internazionale.

Laura Pausini canterà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina - La cantante di Solarolo farà parte della serata evento in programma il 6 febbraio allo stadio San Siro di Milano. ravennawebtv.it

LAURA PAUSINI alla cerimonia di apertura delle olimpiadi di Milano Cortina 2026 - Laura Pausini sarà una dei superospiti della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina ... newsic.it

