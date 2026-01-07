L’attrice Vicky Krieps è la sorella di Cate Blanchett e la figlia di Charlotte Rampling nel film Father Mother Sister Brother L' intervista

Vicky Krieps, attrice nota per il suo ruolo nel film

Ha una strana abitudine Vicky Krieps: durante le interviste, invece di rispondere semplicemente alle domande, le pone a sua volta. Con lei nasce sempre uno scambio, un dialogo profondo, che spesso lascia una traccia indelebile in chi la ascolta. A dirci qualcosa dell’ attrice lussemburghese di 42 anni è un personalissimo processo di evoluzione della sua carriera che, da Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson, l’ha portata a guardarsi dentro. L’occasione per incontrarla è Father Mother Sister Brother, l’ultimo film del regista Jim Jarmusch, Leone d’Oro all’ultima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. 🔗 Leggi su Amica.it

