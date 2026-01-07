Latte ritirato dal mercato per un ingrediente sospetto | i marchi e i lotti coinvolti

Nestlé ha avviato un ritiro volontario di alcuni lotti di latte per neonati in vari paesi europei, tra cui Italia, Germania, Austria, Danimarca e Svezia. La decisione è stata presa a seguito di la presenza di un ingrediente sospetto nel prodotto. La misura interessa specifici marchi e lotti, al fine di garantire la sicurezza dei consumatori e mantenere elevati standard di qualità.

Nestlé, colosso alimentare svizzero, ha disposto il ritiro volontario di alcuni lotti di latte per neonati in diversi Paesi europei, tra cui Italia, Germania, Austria, Danimarca e Svezia. Sul proprio sito web l'azienda comunica di aver individuato un problema in un ingrediente fornito da uno dei.

