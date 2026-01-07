Latte per neonati richiamati 12 tipi | quali sono coinvolti e i rischi

A inizio 2026, Nestlé Italia ha emesso un richiamo precauzionale di dodici tipi di latte per neonati, coinvolgendo molte famiglie. Questa misura mira a garantire la sicurezza dei consumatori e a prevenire eventuali rischi. È importante conoscere quali prodotti sono interessati e seguire le indicazioni ufficiali per tutelare la salute dei bambini.

Il 2026 si apre con richiamo precauzionale da parte di Nestlé Italia, rivolto a migliaia di genitori. Il prodotto in questione è il latte per neonati, nello specifico 12 varianti sia in polvere che liquido. L’operazione, scattata in tutta Europa, riguarda potenziali contaminazioni microbiologiche che potrebbero mettere a rischio la salute dei più piccoli. Il comunicato di Nestlé Italia. “Nestlé Italiana, in collaborazione con le autorità competenti, sta richiamando volontariamente alcuni lotti di prodotti formulati per l’infanzia. I lotti commercializzati dall’azienda in Italia e interessati da questo richiamo sono elencati più in basso”, si legge nel comunicato diffuso dall’azienda. 🔗 Leggi su Dilei.it

