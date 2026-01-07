L’attacco informatico che ha spianato la strada alla Delta Force nell’operazione contro Maduro

Un attacco informatico di grande impatto ha aperto la strada all’azione della Delta Force contro Maduro. Con una strategia mirata, gli operativi sono riusciti a operare in un contesto di blackout parziale a Caracas, sfruttando le vulnerabilità digitali per raggiungere i loro obiettivi. Questo episodio evidenzia l’importanza delle minacce informatiche nelle operazioni militari moderne e il ruolo crescente delle tecnologie nelle missioni di intelligence.

«Era buio, le luci di Caracas erano in gran parte spente a causa di una certa competenza che abbiamo, era buio, ed era letale». Con queste parole, il presidente Donald Trump ha lasciato intendere che gli Stati Uniti potrebbero aver utilizzato attacchi informatici per togliere l'energia elettrica nella capitale venezuelana nel corso dell'operazione che ha portato alla cattura del presidente Nicolás Maduro da parte della Delta Force. Se fosse vero, rappresenterebbe uno degli usi più pubblici della potenza cyber statunitense contro un altro Paese negli ultimi tempi, ha evidenziato il giornale americano Politico.

