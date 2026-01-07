A Latina, le autorità hanno sequestrato oltre 20 chili di bulbi di papavero, equivalenti a circa 15.000 bulbi di oppio. L’operazione ha portato all’arresto di un uomo coinvolto nel traffico di sostanze illegali. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità legata al traffico di droga e alla produzione di sostanze stupefacenti.

Oltre 20 chili di bulbi di papavero, corrispondenti a un totale di 15mila bulbi di oppio, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Latina. Questo intervento è avvenuto in seguito a un’intensificazione mirata dei controlli sul territorio, con l’obiettivo di prevenire e reprimere la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Il piano d’azione è stato elaborato dai finanzieri di Terracina, che, nell’ambito di specifici servizi di contrasto alla criminalità comune, hanno effettuato controlli mirati, scoprendo nelle disponibilità di un soggetto di origine indiana la sostanza sottoposta a sequestro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Latina: sequestrati oltre 20 chili di bulbi papavero da oppio, uomo arrestato

