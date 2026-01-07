Latina scelta da Anci per un confronto sulla valutazione di impatto generazionale

Il Comune di Latina ospiterà il 27 gennaio alle 10.30 un laboratorio organizzato da Anci dedicato alla valutazione di impatto generazionale (Vig) dei documenti unici di programmazione (Dup). L'iniziativa offrirà un’occasione di confronto e approfondimento su metodologie e strumenti utili per integrare questa valutazione nelle politiche comunali, contribuendo a pianificare interventi più sostenibili e rispettosi delle future generazioni.

