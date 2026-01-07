Latina scelta da Anci per un confronto sulla valutazione di impatto generazionale

Il Comune di Latina ospiterà il 27 gennaio alle 10.30 un laboratorio organizzato da Anci dedicato alla valutazione di impatto generazionale (Vig) dei documenti unici di programmazione (Dup). L'iniziativa offrirà un’occasione di confronto e approfondimento su metodologie e strumenti utili per integrare questa valutazione nelle politiche comunali, contribuendo a pianificare interventi più sostenibili e rispettosi delle future generazioni.

Il prossimo 27 gennaio alle 10.30 il Comune di Latina ospiterà, il laboratorio Anci sulla valutazione di impatto generazionale (Vig) dei documenti unici di programmazione (Dup). La Vig è uno strumento normativo italiano, ispirato allo Youth Check europeo, che analizza preventivamente gli effetti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Latina scelta da Anci per un confronto sulla valutazione di impatto generazionale Leggi anche: Reggio Calabria in vetrina a Bruxelles con la valutazione di impatto generazionale Leggi anche: UNICEF: “Ampliare la Valutazione d’Impatto Generazionale ai giovanissimi” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. LINEE D'INDIRIZZO PER CASE DI COMUNITÀ: NUOVE STRUTTURE, UNA RISPOSTA AI BISOGNI. Latina scelta da Anci per un confronto sulla valutazione di impatto generazionale - La Vig è uno strumento normativo italiano, ispirato allo Youth Check europeo, che analizza preventivamente gli effetti di leggi e provvedimenti sulle generazioni future, promuovendo l'equità ... latinatoday.it

LATINA: “La scelta di Latina, quale sede per questa importante iniziativa interregionale dell’Anci, non è stata causale – spiega il sindaco Matilde Celentano – E’ il frutto dell’azione politica-amministrativa di questi due anni e mezzo che ci è stata riconosciuta a l - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.