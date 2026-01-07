L'Atalanta mette la freccia a Bologna | il ritrovato Krstovic rilancia le ambizioni europee della Dea
L'Atalanta conquista una vittoria importante a Bologna, battendo i padroni di casa 2-0 grazie a una doppietta di Krstovic. Con questo risultato, la squadra di Palladino si avvicina alle posizioni europee, rafforzando le proprie ambizioni stagionali. Il Bologna, invece, attraversa un momento difficile, cercando di ritrovare la strada dei risultati positivi. La sfida evidenzia i cambiamenti in classifica e le prospettive future delle due squadre.
L'Atalanta batte 2-0 il Bologna al Dall'Ara con una doppietta di Krstovic. Sorpasso in classifica e ambizioni europee rilanciate per la squadra di Palladino, i rossoblu di Italiano in caduta libera. 🔗 Leggi su Fanpage.it
