Ma?gorzata Rita Kowalska presenta la sua mostra personale di pittura astratta

Cosa: Mostra personale di pittura astratta The Shape of Tomorrow.. Dove e Quando: Medina Art Gallery, Via Angelo Poliziano 4-6, Roma. Dal 16 al 22 gennaio 2026.. Perché: Un’esplorazione profonda tra materia e colore che trasforma la tela in un paesaggio interiore dedicato al cambiamento.. La scena artistica romana si prepara ad accogliere una nuova e vibrante voce del panorama contemporaneo. Dal 16 al 22 gennaio 2026, gli spazi della Medina Art Gallery ospiteranno la mostra personale di Ma?gorzata Rita Kowalska, intitolata The Shape of Tomorrow. L’esposizione, curata con il supporto critico di Mariacarmela Mazzeo, si propone come un’indagine visiva e tattile sulle dinamiche della trasformazione, ponendo l’accento sulla capacità dell’arte di farsi interprete dei passaggi emotivi più profondi dell’animo umano. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - L’astrazione emotiva di Ma?gorzata Rita Kowalska a Roma

