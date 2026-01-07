L’assassino del capotreno di Bologna 24 ore di caccia | dalla Centrale di Milano al Niguarda in tram Poi verso Desenzano del Garda

Dopo l’omicidio del capotreno a Bologna, le forze dell’ordine hanno condotto un’intensa caccia all’uomo durata 24 ore. Dalla Centrale di Milano al tram che ha portato al Niguarda, fino a Desenzano del Garda, sono state mobilitate numerose risorse per rintracciare Jelenic Marin, il ricercato croato di 30 anni. La ricerca continua con l’obiettivo di garantire la sicurezza e fare luce sull’accaduto.

Milano, 6 gennaio 2026 – La caccia all’uomo è andata avanti per tutto il giorno. Tutti con gli occhi aperti, con la foto di Jelenic Marin, il trentaseienne croato ricercato per l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, assassinato lunedì sera con una coltellata all’addome nel parcheggio del piazzale ovest della stazione ferroviaria di Bologna. Sì, perché il presunto killer di via Pietramellara ha fatto tappa anche a Milano nella sua fuga durata poco più di ventiquattro ore e terminata alle 20.37 di ieri in piazza Einaudi a Desenzano del Garda, dov’è stato fermato da una pattuglia di agenti del commissariato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’assassino del capotreno di Bologna, 24 ore di caccia: dalla Centrale di Milano al Niguarda in tram. Poi verso Desenzano del Garda Leggi anche: Catturato a Desenzano del Garda l’assassino del capotreno di Bologna Leggi anche: Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna: un fermo a Desenzano del Garda, verifiche in corso La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Catturato a Desenzano del Garda l’assassino del capotreno di Bologna. Bologna, capotreno ucciso in stazione. L’aggressione, la fuga, il ricercato: cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bologna, capotreno ucciso in stazione. tg24.sky.it

Alessandro Ambrosio, chi era il capotreno ucciso nella stazione di Bologna - Il capotreno morto il 5 gennaio nei pressi del parcheggio della stazione di Bologna si chiamava Alessandro Ambrosio, 34 anni, e viveva ad Anzola dell’Emilia. tg24.sky.it

Capotreno ucciso a coltellate in zona stazione a Bologna - Il ricercato per l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, dopo il delitto, è salito su un treno regionale da Bologna per Milano e a bordo del convoglio l'uomo, Marin Jelenik di nazionalità croata ... msn.com

ARRESTATO IL PRESUNTO ASSASSINO DEL CAPOTRENO ALESSANDRO AMBROSIO Si è conclusa a Desenzano del Garda dopo poco più di 24 ore la fuga del presunto killer. L'uomo, il 36enne Marin Jelenik, croato che al momento del fermo s - facebook.com facebook

La polizia ha identificato l'assassino di #AlessandroAmbrosio, il capotreno ucciso a #Bologna. Il suo arresto sarà un primo atto di giustizia verso i famigliari del povero Ambrosio ai quali va tutta la mia vicinanza per la tragedia che stanno vivendo. @FratellidItali x.com

