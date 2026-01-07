L'asfalto di via Acton è di nuovo un colabrodo | era stato sistemato a fine novembre

L'asfalto di via Acton, riparato a fine novembre, presenta nuovamente problemi a un mese di distanza. Le recenti piogge peggiorano le condizioni della sede stradale, creando potenziali rischi per automobilisti, motociclisti e pedoni. La situazione richiede un intervento tempestivo per garantire sicurezza e funzionalità della strada.

