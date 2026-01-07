L' arrivo alla questura di Brescia dell' uomo fermato per il delitto del capotreno

Marin Jelenik, 36enne croato senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato a Desenzano del Garda e condotto presso la questura di Brescia. L’uomo, coinvolto nel delitto del capotreno, è stato rintracciato dopo una breve fuga. La sua cattura rappresenta un passo importante nelle indagini, che proseguono per chiarire i dettagli dell’accaduto.

La sua fuga è finita a Desenzano del Garda: Marin Jelenik, 36enne croato senza fissa dimora e con vari precedenti, è stato fermato e portato in questura a Brescia. Per gli investigatori sarebbe lui il killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso lunedì 5 gennaio da una coltellata alla stazione di Bologna. Jelenic è stato trovato proprio davanti allo scalo ferroviario di Desenzano da una volante: era in fuga da più di un giorno. "So di essere ricercato, ma non esattamente per che cosa", avrebbe detto al momento della cattura.

Il video dell'arresto del killer del capotreno Alessandro Ambrosio: l'arrivo in Questura a Brescia - Il croato Marin Jelenic è il presunto omicida del capotreno Alessandro Ambrosio, ucciso la sera del 5 gennaio vicino alla stazione di Bologna. youmedia.fanpage.it

Omicidio del capotreno a Bologna, l'arrivo del presunto killer alla Questura di Brescia - Ecco come si è mosso in questi giorni Marin Jelenic ... lastampa.it

